حساب المواطن: إنجاز 5.5 مليون خدمة خلال 2021

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المتحدث الرسمي باسم برنامج حساب المواطن، أن البرنامج أنجز ( 5.5) مليون خدمة في عام 2021م.

وأضاف المتحدث الرسمي –عبر حسابه على تويتر- أن خدمة صوتك مسموع تلقت (366) الف طلب خلال 2021م، أما مركز الاتصال بالبرنامج فقد تلقى (1.6) مليون مكالمة مستلمة.

وتابع أن البرنامج تلقى (15) ألف طلب تقني، و(627) ألف طلب عبر تويتر، وأن طلبات الأهلية والاستحقاق بلغت (2.7) مليون طلب، فيما تم التحقق من (250) ألف مستند.

وكان حساب المواطن، أوضح في وقت سابق، أن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاق البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر الماضي بلغ (109) مليارات ريال.

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