الإحصاء: قيادة المرأة ساهمت في انخفاض عدد السائقين بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن تراجع أعداد السائقين في المملكة بنحو 200 ألف سائق.

ويرجع ذلك، إلى قيادة المرأة للسيارة، مما ساهم في اكتفاء بعض الأسر وعدم حاجتها إلى استقدام سائق خاص من الخارج.

وبلغ عدد السائقين في المملكة، خلال الربع الثالث من 2021 نحو 1.75 مليون سائق، مقابل 1.94 مليون سائق خلال نفس الفترة من 2020.

كما أوضحت بيانات الهيئة تراجع أعداد الخدم وعمال تنظيف المنازل إلى 1.4 مليون خلال نفس الفترة من 2021، مقابل 1.6 مليون في 2020، بينما ارتفع عدد مديري المنازل من 2101 إلى 2488.

فيما أكدت المؤشرات ارتفاع أعداد طباخي ومقدمي الطعام من حوالي 51 ألفًا إلى 54 ألفًا، بينما انخفضت أعداد حراس المنازل والاستراحات والعمارات من 29 ألفًا إلى 25 ألفًا، ومزارعي المنازل من 2536 إلى 2238، والخياطين من 1462 إلى 1301، والممرضين في المنازل من 2959 إلى 1947 ممرضًا، وذلك خلال الربع الثالث 2021 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020.

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