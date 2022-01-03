الخطوط السعودية للخدمات الطبية تحصل على اعتماد «CBAHI»

الرياض - محمد عبدالله - حصلت شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية «مديكال فقيه» على شهادة اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI».

وذلك بعد خضوع مرافق الشركة لعمليات تقييم شاملة واختبار الأنظمة والعمليات ونجاحها في تحقيق جميع المقاييس المطلوبة باتباعها لأعلى معايير الجودة والرعاية الصحية.

ويأتي حصول «مديكال فقيه» على هذا الاعتماد ضمن جهودها لاستثمار كافة الإمكانيات لتطوير الخدمات، ومواكبة أحدث الأساليب لتقديم أفضل مستوى لرعاية المرضى.

يُذكر أن شركة الخطوط السعودية للخدمات الطبية «مديكال فقيه» تعُد أول مرفق صحي حكومي يتم خصخصته وفق أهداف رؤية المملكة 2030، وهو أكبر مركز متخصص في خدمات طب الطيران بالمملكة، ومعتمد من الهيئة العامة للطيران المدني وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي لتقديم خدمات طب الطيران، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنسوبي مجموعة الخطوط السعودية.

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