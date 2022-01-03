الاستعلام عن طلبات التنفيذ عبر تطبيق ناجز

الحالة المطرية مستمرة على أبها تشهد مدينة أبها لليوم الثالث على التوالي استمرارا لهطول الأمطار، بين متوسطة إلى غزيرة. مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث سجلت... أبها: ماجد آل نازح أبها: ماجد آل نازح 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

العثور على مفقودة وادي شواص عثرت فرق الدفاع المدني وبمساندة من الأجهزة الأمنية والفرق التطوعية، صباح اليوم عند الساعة 10:15، على الفتاة المفقودة في مركز شواص... البشائر: سعد آل عمار البشائر: سعد آل عمار 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | مراقبة اختبارات تقويم التعليم بالكاميرات علمت «دوت الخليج» أن هيئة تقويم التعليم بصدد التعاقد مع شركة متخصصة بتطوير وتركيب وصيانة الكاميرات ونظام المراقبة للهيئة ومقرات... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

عاجل | السجن 294 عاما لـ 36 متورطا في غسل الأموال بلغ مجموع الأحكام بالسجن في 4 قضايا غسيل أموال خلال الـ 6 أشهر الأخيرة في المملكة نحو 294 عاما في حق 36 شخصا، في حين بلغت الأموال في هذه... أبها : محمد الفهيد أبها : محمد الفهيد 30 جمادى الأولى 1443 هـ 30 جمادى الأولى 1443 هـ

اتفاقية لتطوير برج مياه الخبر رعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أمس، توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

" /> " /> وفاتان ومفقودة في أمطار عسير واستمرار الثلوج بتبوك شهدت مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف أمطارا رعدية... أبها : محمد آل عمر وجازان : محمد الحسين وأبها: سعد آل عمار وأبها: فيصل آل زايد أبها : محمد آل عمر وجازان : محمد الحسين وأبها: سعد آل عمار وأبها: فيصل آل زايد 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

موفجة نجران بلا ماء يعاني سكان حي الموفجة في غرب نجران من انقطاع المياه منذ أكثر من عام وحتى الآن، دون معرفة الأسباب أو التجاوب من قبل الجهات المختصة،... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 29 جمادى الأولى 1443 هـ 29 جمادى الأولى 1443 هـ

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