العثور على مفقودة وادي شواص

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الحالة المطرية مستمرة على أبها
تشهد مدينة أبها لليوم الثالث على التوالي استمرارا لهطول الأمطار، بين متوسطة إلى غزيرة. مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث سجلت...
الاستعلام عن طلبات التنفيذ عبر تطبيق ناجز
دشنت وزارة العدل خدمة جديدة تمكن المستفيدين من استعراض كافة طلبات التنفيذ الخاصة بهم، سواء الشخصية أو بالنيابة، وكذلك طلبات المنفذ...
عاجل | مراقبة اختبارات تقويم التعليم بالكاميرات
علمت «دوت الخليج» أن هيئة تقويم التعليم بصدد التعاقد مع شركة متخصصة بتطوير وتركيب وصيانة الكاميرات ونظام المراقبة للهيئة ومقرات...
عاجل | السجن 294 عاما لـ 36 متورطا في غسل الأموال
بلغ مجموع الأحكام بالسجن في 4 قضايا غسيل أموال خلال الـ 6 أشهر الأخيرة في المملكة نحو 294 عاما في حق 36 شخصا، في حين بلغت الأموال في هذه...
اتفاقية لتطوير برج مياه الخبر
رعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أمس، توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة...
وفاتان ومفقودة في أمطار عسير واستمرار الثلوج بتبوك
شهدت مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف أمطارا رعدية...
موفجة نجران بلا ماء
يعاني سكان حي الموفجة في غرب نجران من انقطاع المياه منذ أكثر من عام وحتى الآن، دون معرفة الأسباب أو التجاوب من قبل الجهات المختصة،...
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