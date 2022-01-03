شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة يطلق مشاريع رفع الجاهزية لمركز الأرصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رادارات متنقلة ومحطات لقياس طبقات الجو العليا لسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ

أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم، مشاريع رفع الجاهزية للمركز الوطني للأرصاد وذلك بمقر المركز بجدة، حيث شملت رادارات متنقلة ومحطات لقياس طبقات الجو العليا ومحطات رصد متنقلة وعربة نقل معنية بالأقمار الصناعية . وتأتي هذه المشاريع ضمن البرامج المعنية برفع الكافأة وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ للمركز الوطني للأرصاد.

كما اطلع خلال زيارته لمقر المركز بجدة على سير المبادرات المتعلقة بتطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس وهي احدى مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى حماية البيئة من الكوارث الطبيعية، والتي تم من خلالها زيادة الدقة المكانية لنماذج الطقس من 7 كيلو متر إلى 1.6 كيلو متر لمدى زمني من 3 أيام إلى 10 أيام، وتابع مهام المركز الوطني للأرصاد فيما يتعلق التوقعات البحرية وأنظمة التنبؤ الآني والتي مكنت من رفع جاهزية ودقة التوقعات الأر صادية والتحذيرات من الظواهر الجوية وتفادي اثارها.

وشملت جولة الوزير مركز جدة الإقليمي للاتصالات ومركز المعلومات التشغيلية الإقليمي لخدمات الملاحة الجوية الذي والذي يعد نقطة اتصال وتبادل للمعلومات الأرصادية الخاصة بالملاحة الجوية ما بين إقليم الشرق الأوسط وبقية الأقاليم حول العالم.

وعقد الوزير اجتماع مع قيادات المركز والمختصين للتعرف على سير عمل المركز والمهام المستقبلية والبرامج التشغيلية المتعلقة بالخدمات الارصادية

تجدر الإشارة الى أن عدد الرادارت بمنظومة الأرصاد أصبحت 21 رادار مابين ثابت ومتحرك وارتفاع نسبة التغطية الجغرافية إلى تغطية أكثر من 95% للمناطق المأهولة.