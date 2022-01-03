شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة ورصد 20 مخالفة بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة منطقة الحدود الشمالية، ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي، جولات تفتيشية على المنشآت التجارية والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية.

وأوضحت بلدية رفحاء، أن الجولات أسفرت عن رصد 20 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، وإغلاق منشآت مخالفة، ومصادرة مواد منتهية الصلاحية.

وأكّد بلدية رفحاء، أن الفرق الرقابية ستواصل حملاتها على جميع المواقع بهدف التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والصحية، داعيةً إلى ضرورة الالتزام والتعاون من الجميع بما تنُص عليه الأنظمة وضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الرقم الموحد 940.