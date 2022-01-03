شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدني : نسعى لـ 330 مليون مسافر في 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رئيس الهيئة العامة للنقل: التوطين يساعد في زيادة مستوى الخدمات ومكافحة التستر

• نائب وزير النقل: استراتيجية النقل الجديدة سوف تخلق أكثر من مليون وظيفة

ناقشت الجلسة الرئيسية لمعرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية والتي جاءت تحت عنوان "نظرة على جهود التوطين في منظومة النقل "، وتحدث خلال الجلسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ورئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، والمهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ، والدكتور عارف الرحيمي مدير إدارة المخاطر واستمرارية الاعمال بالهيئة العامة للموانئ، أدارها الدكتور خالد الفرم.

وأوضح عبدالعزيز الدعيلج ، أن الهيئة ومن ضمن مستهدفاتها تسعى بأن يكون قطاع الطيران في المملكة هو القطاع الأول في الشرق الأوسط خلال عام 2030 وصولا إلى 330 مليون مسافر، مقارنة ب 103 مليون مسافر تم تحقيقها عام 2019 كسنة الأساس للاستراتيجية، وأن تكون المملكة الخامسة في الربط الجوي العالمي وصولا إلى 250 وجهة ومحطة دولية للعام 2030، مقارنة بحوالي 99 محطة ووجهة تم الوصول إليها في العام 2019،

وقال إن استراتيجية قطاع الطيران المدني تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، للارتقاء بالقطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً، وليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية، وتعكس دور الهيئة بوصفها مشرّعًا للقطاع في وضع رؤيته وأولوياته وأهدافه واتجاهاته من أجل تمكين القطاع من تحقيق التطلعات.

من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح أن التوطين مسؤولية الجميع وليس جهة او قطاع، لافتا إلى أن القطاع الخاص هو أكثر من يشعر بهذه المسؤولية ولديهم مبادرات كثيرة، ونحن نعمل معهم لتوطين المهن، ومهمة التوطين تسير في الاتجاه الصحيح، والتوطين يساعد في زيادة مستوى الخدمات المقدمة ويساعد في مكافحة التستر.

ومن جانبه أكد المهندس بدر الدلامي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية أن من أهم مرتكزات صناعة النقل هو العنصر البشري سواء في المستفيد من الخدمة او العامل فيها ، وقال : تعمل استراتيجية النقل على كيفية الخروج بمخرجات نوعية ومستدامه تكون ركائز للاقتصاد الطموح للوطن ، وكان من أهم مرتكزاتها خلق وظائف لتقوم بالعمل على الاستراتيجية تفوق (1.300.000) مليون وثلاثمائة ، وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر ، وهذا العدد لابد أن يواكبها عمل كبير في عملية تجويد هذه الوظائف والخروج بنموذج رائع مستدام لها .

وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على استراتيجية للطرق تركز على المحافظة على الموجود ورفع مستوى الجودة والسلامة ومواكبة التطور في صناعة الطرق .

ويوفر معرض التوظيف الافتراضي الأول لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أكثر من 10.000 وظيفة لتمكين الكفاءات الوطنية المتميزة من العمل في هذا القطاع؛ بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وأوضحت الوزارة أن هذا المعرض يأتي ضمن خطتها في دعم القدرات البشرية في هذا القطاع، وإيجاد منصة تتيح للشباب والشابات الاطلاع على الفرص الوظيفية الشاغرة في القطاع الخاص، وعمل المقابلات الشخصية افتراضيًّا. كما يشارك خلال فترة المعرض ٢٥ متحدثًا في ١٥ جلسة نقاش وورشة عمل، تناقش أبرز الفرص الوظيفية في القطاع، وبرامج الدعم، والحوافز المقدمة للقطاع الخاص، والتحديات التي تواجههم، إضافة لجهود الجهات ومبادراتها في سبيل رفع معدلات التوطين، وتمكين الشباب والشابات من العمل في هذا القطاع. كما سيقدم رواد ورجال الأعمال تجاربهم الشخصية ومسيرتهم في هذا القطاع.

يُذكر أن المعرض يتم تنظيمه بالشراكة مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للموانئ، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، والخطوط الجوية السعودية.. إيمانًا بقدرات الكوادر الوطنية لتطوير المجال اللوجستي، وتماشيًا مع مبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ وبما يسهم في تحقيق رؤية ٢٠٣٠.