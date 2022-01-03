شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية يتابع تطبيق الاحترازات بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قام فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ بدر بن عبدالله الفريح، بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل والتأكد من الإجراءات الاحترازية وتطبيقها وفاعلية الخدمات التوجيهية للزوار والمعتمرين, وذلك بعد قرار رفع سقف الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، يرافقه فضيلة مدير عام الشؤون التوجيهية والإرشادية الشيخ ماجد بن محمد المسعودي، ومديرعام الإدارة العامة للمصاحف والكتب الأستاذ غازي بن فهد الذبياني، وعدد من منسوبي الوكالة.

وأكد الفريح على بذل المزيد من الجهود في توفير سبل الراحة والطمأنينة للزوار والعُمّار بما يكفل أداء الشعائر بكل يسر وسهولة، وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام .

وشدد وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية على مضاعفة الجهود من العاملين في الميدان، والتعامل فوراً مع أي ملاحظة تطرأ، واستقبالها منذ وصولها ومعالجتها في أسرع وقت للارتقاء بمنظومة العمل، وأهمية المتابعة الدائمة والعمل المستمر على تطوير الأداء، وضرورة الحرص على تفعيل التقانة والتطبيقات الإلكترونية في جميع الخدمات والمهام.