تنبيهات الأرصاد: هطول الأمطار في جازان واستمرار الضباب بـ 4 مناطق بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، عن استمرار حالة الضباب في عدة مناطق بالمملكة، مثل الرياض، القصيم، الجوف، حائل، وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد والسيول في منطقة جازان.

ولفت المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن حالة الضباب في عدة المناطق تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية أو شبه انعدامها في منطقة الجوف.

منطقة جازان

لفت المركز الوطني للأرصاد، إلى أن منطقة جازان، الدرب، بيش ستشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول.

منطقة الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن منطقة الرياض، الدوادمى، الزلفى، الغاط، المجمعة، رماج، شقراء، ستشهد استمرارًا في حالة الضباب وبالإضافة إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

منطقة القصيم

لفت المركز الوطني للأرصاد أن منطقة القصيم، الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضربة، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء ستشهد استمرارًا في حالة الضباب وبعض التأثيرات المصحابة مثل تدني مدى الرؤية.

منطقة حائل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن منطقة حائل، الحائط، السليمى، الشملى، الشنان، الغزالة، سميراء، موقق ستشهد استمرارًا في حالة الضباب وبعض التأثيرات المصحابة مثل تدنٍ في مدى الرؤية.

منطقة الجوف

نبّه المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة الجوف، أبو عجرم، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل ستشهد ضبابًا كثيفًا مصحوبًا بشبه انعدام في الرؤية.

الحدود الشمالية

أشار المركز الوطني للأرصاد أن العويقيلة، حزم، الجلاميد، رفحاء، طريف، عرعر ستشهد استمرارًا في حالة الضباب وبعض التأثيرات المصحابة مثل تدنٍ في مدى الرؤية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البَرَد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما يتوقع تكون الضباب على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة وكذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر, لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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