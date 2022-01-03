«الحصيني» يتوقَّع هطول أمطار متفاوتة على 6 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في المناخ، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة الشدة على ستة مناطق، وانخفاض درجات الحرارة على الشمالية.

وقال الحصيني –عبر تويتر- إنه وفقا للمرصد الألماني، فمتوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة لغزيرة، على أجزاء من منطقتي عسير وجازان، وسواحل تبوك، وعلى شرق الحدود الشمالية، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، إضافة إلى أجزاء من دولة الامارات وسلطنة عمان.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقع أيضا انخفاضا في درجات الحرارة على منطقة الحدود الشمالية،

كان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم، انخفاضا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من منطقتي جازان وعسير ومناطق (نجران، صحراء الربع الخالي، سكاكا، الحدود الشمالية والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية). ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك (علقان، جبل اللوز، الزيته).

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