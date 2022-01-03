بالفيديو.. أمانة الرياض تغلق مكاتب لتأجير السيارات وتوضح الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة الرياض، إغلاق مكاتب لتأجير السيارات في المنطقة، وذلك بسبب تحويل الارتدادات الخلفية إلى ورش صناعية وإزعاج السكان.

ونشر الحساب لأمانة منطقة الرياض عبر موقع «تويتر»، مقطع فيديو، يوثق الحملة الميدانية المشتركة على رأسها أمانة المنطقة، مشيرًا إلى أنها انتهت بإغلاق المكاتب وفرض غرامات مالية كبيرة في شرق المنطقة.

وأضاف أن المكاتب حولت الأحياء السكنية المجاورة لمقراتها إلى مواقع لإيقاف مراكبتها، مؤكدًا أنها تخفي خلف واجهتها أماكن سرية تضم مساكن للعمالة.

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