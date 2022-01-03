سفارة المملكة بواشنطن تغلق أبوابها اليوم.. وتنبّه المواطنين في 3 ولايات

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت السفارة السعودية فى واشنطن، عن إغلاق أبوابها اليوم الإثنين، بسبب سوء الاحوال الجوية، كما حذرت المواطنين في ثلاث ولايات من ظروف الطقس.

وأوضحت السفارة –عبر تويتر- أنها تود التنويه للمواطنين، بأنها ستكون مغلقة اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، على أن يتم استئناف العمل غدًا الثلاثاء.

ودعت سفارة السعودية بالولايات المتحدة، المواطنين في واشنطن وفرجينيا وميريلاند، بتوخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية.

وفي حال الطوارئ، يتم الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة الإلكتروني.

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