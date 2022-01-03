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شاهد.. خبير أرصاد: انخفاض ملموس في درجات الحرارة بداية من الثلاثاء

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الرياض - محمد عبدالله - كشف المختص بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، عن انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن درجة الحرارة الصغرى قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي.

وقال عقيل العقيل في تصريحات للإخبارية: «استمرار هطول الأمطار على مختلف مناطق المملكة، والثلاثاء القادم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة».

وأضاف العقيل، أن تلك الحالة ستؤثر على الرياض وتبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، قائلاً: «السبب في حالة الدفء بالرياض حالياً هو الغطاء السحابي، لكن ذلك سيتغير مع تحرك هذا الغطاء».

وأوضح أن استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، وكذلك الأجزاء الشمالية الشرقية من المنطقة الشرقية، وبعض أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم، مشيرً إلى الأجواء ستبدأ في الاستقرار التدريجي على المناطق الشمالية الغربية من المملكة.

فيديو | عقيل العقيل لـ #برنامج_اليوم: استمرار هطول الأمطار على مختلف مناطق #المملكة.. والثلاثاء القادم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة pic.twitter.com/V4qcUqbf3h— برنامج اليوم (@Studioekhbariy)

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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