بالفيديو.. شراء منزل لعائلة الراحل «محمد الشمري».. والأمير عبدالعزيز بن فهد يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - كشف الأمير عبدالعزيز بن فهد، عن شراء منزل بمليون ريال في عرعر، من أجل عائلة الراحل محمد الشمري، وذلك بعدما توفي في 16 ديسمبر الماضي، إثر تعرضه لحادث مروري.

وقال الأمير عبدالعزيز بن فهد في مقطع فيديو متداول، إنه تم تسديد ديون الراحل محمد شمري، إلا أنه يتبقى 3 أشخاص فقط لتمام تسديد الديون، مؤكدًا أنه تم شراء مركبة جديدة من أجل عائلة الشمري.

وظهر الأمير عبدالعزيز في مقطع الفيديو، وهو يتفقد أرجاء المنزل الجديد لعائلة محمد الشمري، متمنيًا لهم حياة هادئة.

وكان الفنان فايز المالكي، قد كشف في وقت سابق، عن تقديم الأمير عبد العزيز بن فهد، نصف مليون ريال لأسرة مشهور «سناب شات» الفقيد محمد الشمري.

وأشار المالكي إلى أن الأمير عبد العزيز، قدم المبلغ لأسرة الفقيد كمساعدة، بعدما توفي هو واثنان من أبنائه خلال حـادث مروري مروع.

وكان صديق الشمري قد قال في تصريحات للعربية، إن ابنة الراحل الشمري، حلا البالغة من العمر 5 أعوام، توفيت في الحادث المروري، بالإضافة لطفله الرضيع يوسف صاحب الـ7 شهور، مشيرًا إلى أن زوجة الراحل ترقد في المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن الشمري محبوب لدى الجميع، نظير ما يحمله من أخلاق رفيعة؛ حيث أعرب عن بالغ حزنه وألمه الشديد لخبر وفاة صديقه إثر حادث مروري أليم أثناء سفره إلى الرياض.

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