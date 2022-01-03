استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.. التحالف يبدأ ضربات جوية لمعسكر السوادية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية، مشيرًا إلى أنه يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية.

وقال تحالف دعم الشرعية في تصريحات نقلتها الإخبارية:« بدء ضربات جوية لمعسكر السوادية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية».

وأضاف:« المعسكر يتم استخدامه للتخزين والإمداد وإطلاق الأسلحة النوعية»، مؤكدًا:« اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة والمتوافقة مع القانون الدولي الإنساني».

وكان تحالف دعم الشرعية قد أعلن الأحد، أنه سيتم تدمير وتحييد مصادر التهديد في معسكر السوادية، استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية.

وأكد التحالف، في بيان صادر عنه، على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالساعة القادمة.

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