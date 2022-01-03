السديس يشيد بجهود الأمير خالد بن سلمان في رفع جاهزية منظومة الدفاع

الرياض - محمد عبدالله - أشاد الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بجهود نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في رفع ودعم جاهزية منظومة الدفاع للذود عن حدود البلاد.

وأشاد السديس بدعم الأمير خالد بن سلمان الكريم بالجاهزية العالية لدفاعات وزارة الدفاع، وما تلقاه من دعم ومتابعة منه لتعزيز أدوارها في الذود عن الوطن ومقدراته، والذود عن بلادنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين تجاه هذا الاعتداء الغاشم.

وفي الختام، رفع السديس شكره لنائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، داعياً المولى جل جلاله أن يعينه وينصره ويجعل ما يقدم للإسلام والمسلمين والذود عن بلاد الحرمين الشريفين في موازين حسناته، إنه قريب مجيب.

اقرأ أيضًا:

السديس: الإعلام المعادي المضلل يخفي الانتصارات ويروج للشائعات ضد المملكة