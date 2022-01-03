نشرة «عاجل».. الصحة تحدد موقف جرعة لقاح كورونا الرابعة والتوطين يشمل 4 قطاعات جديدة

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة «عاجل» عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، بالشأن المحلي والاقتصادي والدولي والرياضي، وتصدرها «توضيح وزارة الصحة حول مدى الحاجة لجرعة رابعة من لقاح كورونا، وقائمة باربع قطاعات يشملها توطين الوظائف، وجهود التحالف العربي لدعم الشرعية، ورد الاتحاد على صفقة سعود عبدالحميد».

وفيما يلي تفاصيل الأخبار:

«وقاية» تكشف مستوى مناعة جرعات لقاح كورونا أمام «أوميكرون»

قال الدكتور عماد لافي المحمدي مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض بهيئة الصحة العامة «وقاية»، إن الدراسات الأولية المنشورة عالمياً تشير إلى أن الجرعات التنشيطية للقاح كورونا تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة.

قطار التوطين يصل ٤ قطاعات جديدة.. ويوفر آلاف الوظائف

دخلت قطاعات جديدة حيز التوطين أولها التخليص الجمركي؛ حيث تشير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن توطين هذا القطاع سيوفر 2000 وظيفة.

أمطار على 3 مناطق تستمر ساعات.. والدفاع المدني يحذر

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من تزايد فرص هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية وعسير، والمتوقع أن تستمر حتى التاسعة والعاشرة من مساء اليوم الأحد.

3 إيضاحات من متحدث «الصحة» حول أعراض كورونا طويلة الأمد

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبد العالي، إن الأعراض الطويلة الملازمة لفيروس كورونا، والتي تستمر بعد الإصابة بأسابيع أو شهر، تعد امتدادا للأعراض الأساسية للمرض.

«التحالف»: الدفاعات السعودية دمرت 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه نجران

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، أن الدفاعات السعودية أسقطت ودمرت 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه نجران.

القبض على مواطن لحيازته 41 ألف قرص إمفيتامين مخدِّر في محافظة الوجه.

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الأحد، القبض على مواطن بحوزته 41 ألف قرص إمفيتامين مخدّر بمحافظة الوجه، مخبأة بطريقة سرية في مركبته.

بالصور.. أمير جازان يدشِّن مشروعات كهربائية بأكثر من 2.3 مليار ريال

دشّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد نائب أمير المنطقة، ومحافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء الدكتور عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم، عددًا من المشروعات التي نفذتها الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.3 مليار ريال.

«البيئة»: منطقة الأعلى هطولًا للأمطار في المملكة اليوم

رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، أعلى المواقع من حيث معدلات هطول الأمطار في المملكة.

«الحصيني» سُحب رعدية ممطرة على حفر الباطن والصمان.. مبروك الخيرات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، تأثر حفر الباطن بسحب رعدية ممطرة، بعد عشاء اليوم الأحد 1443/5/29هـ.

«التحالف»: 28 استهدافًا لمليشيا الحوثي في شبوة.. ومقتل 200 «إرهابي»

أعلن تحالف دعم الشرعية، الأحد، تنفيذ 28 استهدافًا ضد ميليشيا الحوثي في شبوة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

احتجاز أشخاص داخل مركبة في حريملاء.. والدفاع المدني يتدخل

باشرت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، بلاغًا بشأن احتجاز أشخاص داخل مركبة

استشاري يكشف حقيقة انتشار مرض «فلورينا»

كشف الدكتور باسم البحراني، استشاري طب الطوارئ، حقيقة انتشار مرض جديد يُسمى بـ«فلورينا».

«التحالف»: على المدنيين إخلاء معسكر السوادية بالبيضاء فورًا

طالب تحالف دعم الشرعية، المدنيين بإخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء اليمنية فورًا.

بعد إتاحة العدل «الزواج المبكر» للفتاة الأقل من 18 عامًا.. محامية تكشف عن التفاصيل والإجراءات المطلوبة

كشفت المحامية بيان زهران عن طريقة التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» للفتاة دون سن 18 عامًا.

«الصحة» تكشف عن إمكانية الحاجة إلى جرعة رابعة من لقاح كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن هناك تداولًا كثيرًا حول قضايا الجرعات وعددها، والحديث عن المزيد والمزيد منها.

رئيس وزراء اليمن: السلاح الإيراني في اليمن تهديد لدول الجوار.. واتفاق الرياض فرصة نادرة

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، إن محاولات إيران للسيطرة على مأرب، تهدف إلى التحكم بشكل كامل في اليمن.

الاتحاد يرد على صفقة سعود عبدالحميد بمحاولة خطف جوهرة وسط الهلال.

رغم هدوء العاصفة التي خلفتها صفقة توقيع سعود عبدالحميد ظهير فريق الاتحاد لنادي الهلال، فإن هذا الهدوء يبدو أنه ظاهري فقط، وأن إدارة «العميد» تسعى إلى رد الدين من خلال خطف لاعب هلالي مهم.

سامي الجابر يفقد لقبًا عربيًا مهمًا بعد 32 عامًا من حصوله عليه

أعرب خالد العقوري نجم فريق الرمثا الأردني عن سعادته البالغة باستعادة جائزة هداف العرب بعد مرور 32 عامًا على استحقاقه لها، وذهابها إلى سامي الجابر نجم الهلال والمنتخب السعودي سابقًا.