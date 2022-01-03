شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة عمل قنوات التصريف بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تابع صاحب السمو الأمير منصور بن محمد آل سعود، محافظ حفر الباطن، صباح أمس، في جولة ميدانية تفقدية، تداعيات الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، وسير أعمال تصريف المياه.

وشملت الجولة التفقدية مشروع قنوات تصريف الأمطار في الطرق الرئيسية وبعض المواقع في الأحياء القديمة، وأماكن تجمع المياه داخل المحافظة، بالإضافة للاطمئنان على سير الحركة المرورية.

ووجه سموه مسئولي الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة بالوقوف على المواقع المتضررة جراء الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة ومتابعة سير العمل، ورفع تقارير شاملة عن الحالة وما تأثرت به المحافظة والاحتياجات المطلوب توفيرها.