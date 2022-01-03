شكرا لقرائتكم خبر عن بتقنيات عالية.. 7 معدات نزح جديدة تدخل الخدمة الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أمانة المنطقة الشرقية، أعمال نزح المياه، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات ذات العلاقة مثل الإدارة العامة للمرور والدفاع المدني وشركة خدمات المياه، مشيرة إلى نشر معدات متطورة، من بينها 7 معدات جديدة مزودة بتقنيات عالية، لشفط مياه الأمطار.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن المعدات تعمل بطاقة استيعابية تصل إلى 720 مترا مكعبا في الساعة، ضمن خطتها الاستباقية لتصريف مياه الأمطار لموسم هذا العام 1443هـ، مشيرا إلى تسخير الإمكانات كافة لخدمة عدد من المواقع الحرجة، بالإضافة إلى خدمة المناطق غير المخدومة بشبكات التصريف.