شكرا لقرائتكم خبر عن المياه تغمر «ساحلي الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غمرت مياه الأمطار طريق الملك فيصل «الطريق الساحلي»، والشوارع المجاورة له، مما سبب صعوبة الوصول إلى الجهة المقابلة وتزاحم عدد من السيارات حول المنطقة.

وذكر عبدالرحمن العلي، أن طريق الدمام الساحلي يعاني من كميات كبيرة من تجمعات مياه الأمطار، مطالبا أمانة المنطقة الشرقية، بسرعة معالجة المشكلة، وتحريك معداتها لشفط المياه في القريب العاجل، لتسهيل عملية المرور وعدم تعطل المصالح، خاصة طريق الخدمة.

وأكد سعود العبدالرحمن، أهمية إعادة النظر فيما يتعلق بالطريق وتأهيله مستقبلا لاستيعاب سقوط الأمطار، والعمل بشكل متواز مع الجهات ذات العلاقة من أجل وضع الحلول المناسبة لعملية التصريف، التي تواجه المركبات.