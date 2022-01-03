شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: التطور التقني يخدم مستفيدي «الأحوال المدنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالتطور التقني الذي وظفته الأحوال المدنية لخدمة المستفيدين وإنهاء إجراءاتهم.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية سعود الهويشل، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس.

من ناحيته، قدم الهويشل لسموه التقرير السنوي للفرع، ورفع الشكر لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه المستمر لأعمال فرع الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية.