شكرا لقرائتكم خبر عن تهيئة ألعاب الأطفال وكراسي الجلوس بالحدائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، صيانة مرفقات وألعاب الحدائق، وتهيئة المسطحات الخضراء، وترميم كراسي الجلوس، وذلك ضمن العمل على صيانة المرافق البلدية.

وواصلت البلدية أعمال قص الأشجار وزراعة الشتلات للحدائق والطرق، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، والاهتمام بالمرافق البلدية وتشجير الطرق، تحقيقا لجودة الحياة، وأنسنة المدن، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مظاهر التشوه البصري، لمعالجتها، وإرسال مخالفات تدني نظافة الحدائق والمتنزهات عبر تطبيق «بلدي»، ضمن مبادرة «صور وأرسل»، التي تستهدف تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري، للارتقاء بجودة الحياة، وتوعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».