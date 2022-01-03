شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. خدمات «مدنية» متنقلة في المحكمة العامة بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الأحوال المدنية خدماتها من خلال الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية للرجال والنساء في المنطقة الشرقية، وتقوم الوحدات المتنقلة غدا الثلاثاء، في مقر المحكمة العامة بالدمام، ويوم الخميس في مركز عين دار البلد، لمدة يوم لكل منهما.

يأتي ذلك ضمن تقديم الأحوال المدنية خدماتها في 13 موقعا حول المملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.