شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توصيات ضمن تدريب 37 مشرفة على «الإشراف التربوي المعاصر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتهت ورشة «الإشراف التربوي المعاصر»، التي نفذتها إدارة الإشراف التربوي بتعليم الشرقية - بنات، إلى عدد من التوصيات، من بينها تحقيق المخرج الحقيقي للعملية الإشرافية والمتمثل في معلمات تطورت كفاياتهم للأفضل، واستخدام فعّال لجميع الإمكانات المادية والبشرية والبيئة المدرسية، إضافة لطلبة إنجازهم التعليمي أعلى من ذي قبل.

واستهدفت الورشة 37 مشرفة تربوية من مختلف مكاتب التعليم لتدريبهن على البرنامج الداعم للتعلم، بما يسهم في تطبيق الممارسات الإشرافية في نماذج حديثة، ويحسن البيئة التعليمية بجميع أبعادها وعناصرها.

وقالت مديرة إدارة الإشراف التربوي هيفاء بنت خميس: «لا نعتبر المرحلة الحالية من الإشراف هي مرحلة إشراف إلكتروني، إنما نحن الآن نمتلك أدوات تساعد المشرف في تطوير عمله الإشرافي كمنصة «مدرستي» وغيرها من الأدوات الإلكترونية الأخرى»، مؤكدةً أهمية الدور الإشرافي في دعم ومساندة المعلمة فيما يستجد من مهام مسندة ووفق المتغيرات، ما يسهم في رفع مستوى الخبرة الإشرافية لدى المعلمة ليكون متوازنا ويحقق التميز في أداء عمله.

وأشارت إلى أهمية وضوح الإجراءات الموجهة للمعلمة لتمكينها وبشكل فاعل من مواجهة الكثير من التحديات وعلى وجه الخصوص في هذه المرحلة، التي يمر فيها التعليم بأنواع مختلفة كالتعليم المتزامن والتعليم المدمج.

بدورها قالت المدربة ورئيسة قسم الرياضيات بإدارة الإشراف التربوي منيرة الجلعود: إن البرنامج يركز على أثر الإشراف في رفع مستوى الطلبة، من خلال التحصيل الدراسي والمهارات الحياتية، ومن خلال الأمور العامة في البيئة المدرسية، كما تركز من خلال هذه الورشة على ماذا يقدم المشرف التربوي للمعلم وللميدان كبيئة مدرسية وطالب.

وأضافت إن الأنواع والأساليب الإشرافية أصبحت بما يتواءم مع مستجدات العملية التعليمية والعمل الإشرافي خلال التعليم عن بُعد والتعليم المدمج، مشيرة إلى أن الإدارة تمكنت من تحقيق ثلاثة أهداف من هذه الورشة، التي تُختتم نتائجها بمخرجات تظهر كاملة في نهاية العام الدراسي.