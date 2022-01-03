شكرا لقرائتكم خبر عن بسعة 50 سريرا.. تطوير العناية المركزة لحديثي الولادة بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح تجمع الأحساء الصحي، أمس، مشروع تطوير العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى الولادة والأطفال بسعة 50 سريرا.

وتجول الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي د. خالد الملا، خلال الافتتاح، على مرافق القسم، واستمع إلى عرض من مدير المستشفى ماجد الحميضان عن المشروع، الذي يشمل تجهيزا متكاملا وفق أحدث التقنيات الطبية.

يذكر أن مشروع تطوير قسم العناية المركزة لحديثي الولادة تم تصميمه وفق أحدث التصاميم الهندسية المعتمدة لأقسام العناية المركزة في مستشفيات وزارة الصحة، مع تطبيق سياسات مكافحة العدوى داخل القسم.