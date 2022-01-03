شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب واستبدال فوانيس الإنارة بالقيصومة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجزت إدارة الصيانة والتشغيل ببلدية القيصومة، التابعة لأمانة محافظة حفر الباطن، أعمال تركيب أعمدة إنارة واستبدال فوانيس الإنارة التالفة بالطرق الرئيسية والشوارع الداخلية، في إطار تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، ضمن جهودها في استدامة جودة الحياة، ورفع مستوى أنسنة المدن، وذلك تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

من ناحيتها، تكثف إدارة الحدائق والتشجير، جهودها في زراعة الزهور الموسمية في المداخل والشوارع الرئيسية، والتي تستهدف تحسين المشهد الحضري، وتعزيز مستوى جودة الحياة.

كانت بلدية القيصومة قد كثفت الرقابة على المباني والمنشآت والحد من مخالفات البناء الجديد، والترميم في تحسين المشهد الحضري، بهدف رصد المخالفات الإنشائية، وأنذرت أصحابها بسرعة إزالتها، داعية الجميع للتعاون، وإزالتها.