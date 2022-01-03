شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 54 شجرة «أكاسيا» في شارع ابن الأرقم بـ «الأندلس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرعت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أمس، 54 شجرة «أكاسيا» بشارع ابن الأرقم بحي الأندلس، لما لها من دور في تحسين الظروف البيئية وتجميل المدينة وإسعاد الناس وتحسين نوعية الهواء ومكافحة التغير المناخي، وتعزيز جودة الحياة في الخبر.

على جانب آخر، دعت البلدية عموم المواطنين والمقيمين، لتوخي الحيطة والحذر خلال الأمطار الغزيرة التي تشهدها الخبر حاليا، آملة في المبادرة بالتبليغ عن أي تجمعات للمياه عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

فيما أغلقت البلدية الغرف الخاصة في مقاهي الشيشة، وفقا للائحة المحدثة من بروتوكولات مقاهي الشيشة الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد.