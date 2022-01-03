شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة على تقنية «بلوكشين».. دراسة توصي بتطوير بنية السجلات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الباحثة السعودية بجامعة الخليج العربي فاطمة المسجن لـ ”الخليج 365”، ضرورة تطوير البنية التقنية بشكل مستمر؛ لتواكب التغيرات الحديثة والمتسارعة في تقنية المعلومات، كأنظمة السجلات الصحية القائمة على تقنية «بلوكشين»، ما يسمح بسهولة مشاركة البيانات بين مؤسسات خدمات الرعاية الصحية، والمستفيدين، مع الحفاظ على خصوصية أمن البيانات لتقديم أفضل الخدمات.

وبينت الباحثة، التي تدرس كلية الدراسات العليا قسم إدارة الابتكار والتقنية، تخصص ماجستير العلوم في إدارة الابتكار والتقنية في الأعمال، في دراسة أعدتها، العوامل المؤثرة على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين في السجلات الصحية بالمملكة، في دراسة حالة المنطقة الشرقية، بهدف قياس أثر العوامل المستقلة مجتمعة «مستوى المهارة التقنية للمستخدمين، البنية التحتية التقنية، سهولة الاستخدام، خصوصية الأمن، الفائدة المدركة، المخاطر المدركة»، على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين من خلال الموقف تجاه استخدام تقنية بلوكشين.

واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الكمي باستخدام الاستبانة، وتكوّن مجتمع الدراسة من العاملين في القطاع الصحّي بالمنطقة الشرقية، وبلغت العينة المستجيبة 256، وأظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط إيجابية قوية للعوامل المستقلة مجتمعة على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين، ووجود علاقة ارتباط إيجابية قوية للعوامل المستقلة مجتمعة على الموقف تجاه استخدام ذات التقنية، كما أظهرت نتائج مؤشرات اختبار كفاءة جودة مسار النموذج قيما مثالية إلى حد كبير، وعليه استنتجت الباحثة المسجن من خلال هذه المؤشرات أنه يوجد أثر إيجابي للعوامل المستقلة مجتمعة «مستوى المهارة التقنية للمستخدمين، البنية التحتية التقنية، سهولة الاستخدام، خصوصية الأمن، الفائدة المدركة، المخاطر المدركة» على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين من خلال الموقف تجاه استخدام تقنية بلوكشين.

وأكدت أن الدراسة تسهم في مواكبة سرعة التطورات التقنية، والتحول الرقمي، الذي تسعى له رؤية المملكة 2030، كونها تقنية مبتكرة من شأنها توفير فرصة لتحسين الخدمات المقدمة لدى مؤسسات الرعاية الصحية الحكومية في المملكة، وأن نتائج وتوصيات هذه الدراسة تساعد أصحاب القرار في التعرّف على أبرز العوامل المهمّة التي قد تؤثّر على التوجه لاستخدام تقنية بلوكشين في السجلات الصحية لتطوير أنظمة السجلات الصحية الإلكترونية الحالية وتبنّي أنظمة قائمة على تقنية بلوكشين، لتسهيل إدارة ومشاركة البيانات والوصول الآمن لها.

وحول معرفة تقنية البلوكشين، أفادت الباحثة بأن تقنية بلوكشين تعرف بسلسلة الكتل وهي تقنية رقمية ذات بنية تحتية لا مركزية، تم ابتكارها لحل مشكلة انعدام الثقة عند إجراء المعاملات بين طرفين مجهولين بدون الحاجة لطرف وسيط بينهما، ويتسم بالقدرة على أداء المهام بكفاءة وفاعلية وأمان.