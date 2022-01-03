شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتطوير برج المياه «المعلم» وفق الجدول المحدد والتصاميم المعتمدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، ضرورة الالتزام بتنفيذ مشروع تفعيل برج المياه «المعلَم» بمحافظة الخبر، بجودة وإتقان، ووفق الجدول الزمني والتصاميم الهندسية المعتمدة؛ ليعكس المشروع ما تعيشه المنطقة الشرقية من نهضة على جميع الأصعدة في ظل ما تلقاه المشاريع التنموية من دعم من القيادة الحكيمة لتجويد حياة سكان المنطقة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

فريق مختص

جاء ذلك، خلال رعاية سموه توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية ووزارة البيئة والمياه والزراعة وأمانة المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والتي تستهدف استغلال وتفعيل برج المياه، وذلك عبر تشكيل فريق عمل مختص بمعالجة وضع البرج خلال إطار زمني محدد.

توقيع الاتفاقية

وقّع الاتفاقية من طرف أمانة المنطقة الشرقية أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، ومن طرف وزارة البيئة والمياه والزراعة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبدالرحمن الزغيبي، فيما وقّع من طرف هيئة تطوير المنطقة الشرقية الرئيس التنفيذي للهيئة م. فهد المطلق.

الاستخدام الأمثل

ووضعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية خطة لاستغلال وتفعيل البرج وتحديد أوجه الاستخدام المُثلى له من الناحية الاستثمارية والسياحية والترفيهية، بما فيها الأرض المحيطة بالبرج والمرافق الداخلية، وبما يخدم مرتادي كورنيش الخبر الشمالي، ويضمن الحفاظ على الشكل الجمالي للشاطئ، وسلامته من التلوث البصري والبيئي، وسيبدأ تنفيذ الخطة مع بداية العام الجاري 2022م، عبر تلقي إبداء الرغبات من المستثمرين.

متابعة حثيثة

وتمت هذه الخطوة بمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الهيئة.