شكرا لقرائتكم خبر عن الإجراءات الوقائية تغلق 37 منشأة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها خلال 3 أيام، 8720 جولة رقابية مع الجهات المعنية، وذلك لمتابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية، والتي أسفرت عن إغلاق 37 منشأة مخالفة. ورصدت الفرق الميدانية خلال الجولة الرقابية 80 مخالفة تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد وارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، أو في الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية. وأكدت الأمانة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنة دور مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.