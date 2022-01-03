شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تتوقع زيادة الإصابات.. موجة كورونا الأخيرة «الأعلى بلا منازع» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، إن الموجة الأخيرة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، هي الأعلى بلا منازع، وهو ما تعكسه أرقام الإصابات المسجلة عالميا، وتُعزى، في غالبها، إلى نشاط المتحورات وعلى رأسها «أوميكرون».

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي، أمس، بمشاركة المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب ومساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة «وقاية» د. عماد المحمدي، أن ازدياد المنحنى الوبائي في المملكة، يواكب الموجة العالمية، وهناك تسارع عالٍ جدا في الإصابات التي تتضاعف أرقامها في غضون 5 أيام، متوقعا مزيدا من الأعداد في الأيام القادمة، ويمكننا تقليل هذا التسارع بالالتزام، والتقيد بالاحترازات المطلوبة، وتلقي الجرعات المستحقة من اللقاح.

وقال: الحالات الحرجة، تشهد ارتفاعا، أيضا، عما كانت عليه قبل أيام، مشيرا إلى أن أغلب الحالات التي دخلت العناية الحرجة، أو احتاجت للتنويم، لم تتلق الجرعات. وأكد أن متلقي الجرعة التنشيطية، لم نلحظ احتياجهم للرعاية الصحية أو التنويم. وأضاف: الحصول على الجرعتين و«التنشيطية» أسهم بشكل كبير، في حماية أفراد المجتمع من الإصابة بالمرض الشديد.

مناعة المتعافين

وبين «العبدالعالي» أن المتعافين من الإصابة يلزمهم، أيضا، الحصول على الجرعة التنشيطية، قائلا: «نوصي بها وهي مهمة جدا لأن المناعة المتكونة بعد الإصابة لا تقاوم المتحورات، وليس لها نفس التأثير الناجم عن الحصول على جرعات اللقاحات ومن بينها الجرعة التنشيطية».

وأكمل: المرأة الحامل أيضا تحتاج إلى جرعة تنشيطية، وينبغي عليها عدم التردد في الحصول عليها، مشيرا إلى أن الأعراض الطويلة التي تأتي بعد الإصابة بالفيروس وتستمر لأسابيع وأشهر، هي امتداد للأعراض الأساسية للمرض، وغالبها «تنفسية»، وأحيانا تكون مرتبطة بأمور مناعية، أو مستويات هرمونات معينة بالجسم، أو مشاكل تتعلق بالجهاز العصبي، وجميعها قيد الدراسة.

وأوضح أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تجاوز 51 مليون جرعة، كما تجاوز عدد من استكمل التحصين 23.1 مليون شخص.

وحول إحصائية كورونا أمس، أعلن «العبدالعالي، تسجيل 1024 حالة مؤكدة، وتعافي 298 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 69 حالة. وبين أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 558.106 حالات، بينما بلغ عدد حالات التعافي 542.413، فيما جرى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8879.

الإجراءات الوقائية

من جانبه، ذكر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب أن عقوبة مخالفة عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم معًا، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ألف ريال، مع تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار، وقد تصل إلى 100 ألف ريال.

وأكد على أنه من يوم السبت الموافق 29/6/1443هـ سيبدأ سريان تطبيق شرط تلقي الجرعة التنشيطية لاستمرار ظهور حالة «محصن» في تطبيق «توكلنا»، لكل من مضى (8) أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عامًا فأكثر، وسيكون ظهور حالة محصن في تطبيق توكلنا شرطًا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو رياضي أو سياحي، وكذلك ركوب الطائرات ووسائل النقل العام، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا»

وحذّر كل من يعمل على بث الشائعات ونشر معلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيال جائحة فيروس كورونا، التي من شأنها أن تسبب إثارة الهلع، بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة المقررة في المرة السابقة.

متحور أوميكرون

وذكر مساعد الرئيس التنفيذي لمكافحة الأمراض السارية بهيئة الصحة العامة «وقاية» د. عماد المحمدي أن متحور أوميكرون، هو السائد في كثير من الدول، وعلى سبيل المثال، وصلت نسبة الإصابة به، في جنوب إفريقيا أكثر من 94 % من إجمالي العينات التي تم عمل التسلسل الجيني لها، وكذلك الحال في نيجيريا وأستراليا وبريطانيا إذ تجاوزت في هذه الدول نسبة الإصابة 60 %.

وأبان أنه فيما يخص فعالية اللقاح فإن المعلومات الأولية المنشورة عالميا تشير إلى أن الجرعة التنشيطية تحمي من الأعراض الشديدة والوفاة، وأن احتماليه التنويم هي ما يقارب 8 مرات أكثر في غير مكتملي التحصين مقارنة بمكتملي التحصين، ويوفر اللقاح حماية من التنويم في حال الإصابة تقدر بـ 88 % لمن تلقوا الجرعة التنشيطية مقارنة بـ 72 % بمن أكمل الجرعتين و52 % بمن تلقى جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف إن البيانات الحالية تشير إلى انخفاض في خطر التنويم والوفاة للمصابين بمتحور أوميكرون مقارنة بالمصابين سابقا بمتحور دلتا، ولكن بصورة عامة فإن الخطر العام المتعلق بمتحور أوميكرون مرتفع وذلك لسرعة انتقاله العالية.

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