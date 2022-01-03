شكرا لقرائتكم خبر عن 8955 مخالفة للاحترازات في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت إحصائية مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا ، خلال الفترة من 22 - 28/5/1443هـ، 8955 مخالفة بمختلف مناطق المملكة.

وتصدرت منطقة الرياض الإحصائية بـ2715 مخالفة، تلتها منطقة المدينة المنورة بـ1423، ثم منطقة مكة المكرمة بـ1088، تلتها الشرقية بـ894، بينما سجلت منطقة حائل 513، ومنطقة عسير 481، ومنطقة القصيم 407، والباحة 340، ومنطقة الحدود الشمالية 316، ومنطقة تبوك 247، ومنطقة الجوف 238، ومنطقة نجران 148، ومنطقة جازان 145.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.