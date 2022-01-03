استشاري يحذر من تعرض الطفل لأخبار كورونا السلبية: تكسر نفسيته

الرياض - محمد عبدالله - قال د. طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي، إن نفسية الطفل قابلة للكسر أكثر من غيره، محذرًا من تعرض الأطفال للأخبار السلبية عن فيروس كورونا.

وأضاف "الحبيب"، خلال لقائه ببرنامج "ياهلا"، عبر فضائية "روتانا خليجية"، أن الطفل يتأثر بتلك الأخبار بشكل أكثر من الرجل الكبير أو حتى المسن، مشيرًا إلى ضرورة إدراك الأهالي لكيفية التعامل مع الطفل عند تناول مثل تلك الأخبار.

ووجه استشاري الطب النفسي عدة نصائح للوالدين عند تعرض الطفل لأخبار تخص فيروس كورونا، أبرزها: "الوضوح في العبارة، وقصر المعلومة، وعدم التعمق في الشرح والتفاصيل، واستنطاق الطفل ماذا عنده وما مفهومه عن هذا المرض".

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