بالفيديو.. أمين «موهبة» يوضح معايير استقطاب المبدعين من شباب المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال سعود المتحمي، الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، إن المؤسسة رسالتها سامية، إذ تتحمل مسؤولية صيانة العقول الموهوبة والمبدعة.

وأوضح المتحمي، في تصريحات لبرنامج «ناس لوجيا»، على فضائية «السعودية»، معايير «موهبة» لاستقطاب المبدعين، قائلا، إن الموهبة والإبداع لهما مقاييس مقننة فيما يتعلق بالاكتشاف والرعاية.

وأضاف الأمين العام لمؤسسة «موهبة»، أن المعايير التي تستخدمها المؤسسة في عمليات كشف الموهوبين والمبدعين، تركز على الجوانب العلمية والميكانيكية، والجوانب الرياضية والمكانية، والمرونة العقلية، إضافة إلى الاستدلال اللغوي وفهم المقروء، لافتا إلى أن هذه الاختبارات يتم من خلالها قياس قدرات الطالب وموهبته.

وتابع: «اجتياز الطالب لهذه المقاييس لا يعني انضمامه مباشرة إلى المؤسسة، لكنه يخضع لبرامج لصقل موهبته في أي مجال من المجالات»، مشيرًا إلى أن المجتمع كلما كان منفتحًا كان أكثر إبداعًا.

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