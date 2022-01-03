اتفاقية لتطوير برج مياه الخبر

رعى أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، بحضور نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، أمس، توقيع اتفاقية بين هيئة تطوير المنطقة الشرقية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأمانة المنطقة الشرقية، وتهدف لاستغلال وتفعيل برج المياه «المعلَم» بمحافظة الخبر، وذلك عبر تشكيل فريق عمل، مختص بمعالجة وضع البرج خلال إطار زمني محدد.

وأكد أمير المنطقة الشرقية، ضرورة الالتزام بتنفيذ المشروع بجودة وإتقان، ووفق الجدول الزمني والتصاميم الهندسية المعتمدة، ليعكس المشروع ما تعيشه المنطقة الشرقية، من نهضة على جميع الأصعدة في ظل ما تلقاه المشاريع التنموية، من دعم من القيادة الحكيمة لتجويد حياة سكان المنطقة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ووقع الاتفاقية من طرف أمانة المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير أمين المنطقة، ومن طرف وزارة البيئة والمياه والزارعة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص، عبدالرحمن الزغيبي، فيما وقع من طرف هيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس فهد بن صالح المطلق الرئيس التنفيذي للهيئة.