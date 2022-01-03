وفاتان ومفقودة في أمطار عسير واستمرار الثلوج بتبوك

شهدت مناطق مكة المكرمة، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية، عسير، جازان، المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية والجوف أمطارا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مراكز البشائر وخثعم وشواص شمال عسير في انجراف سيارة أحد المواطنين المسنين وابنته، عندما كان عائدا إلى منزله من مدرسة البنات مصطحبا ابنته، وتم العثور على الأب المسن مُتوفى، ولا يزال البحث جاريا عن الفتاة.

كما لقي شاب في مركز خثعم حتفه بعد أن جرفته السيول وانتشله الدفاع المدني، وكانت أجهزة الدفاع المدني أطلقت في أوقات سابقة تحذيرات متعددة بالابتعاد عن بطون الأودية، وأماكن تجمعات المياه.

تحسن أجواء

وهطلت أمس أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات تهامة عسبر، شملت محايل وبارق والمجاردة ومراكزها، وسالت الأودية والشعاب والشلالات، فيما أسهم استمرار هطول الأمطار على منطقة جازان، لليوم الثالث على التوالي في تحسن الأجواء وانخفاض درجات الحرارة، خصوصا على الشواطئ، مما ساهم في جذب الأهالي والزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الجميلة التي عقبت هطول الأمطار.

متنزهون بجازان

وشهد شاطئ الكورنيش الشمالي بمدينة جيزان وجود عدد كبير من المتنزهين حتى الطلاب والطالبات شهدوا حضور منصة مدرستي في الكورنيش وحل الاختبارات والاستمتاع بمياه البحر، فيما نبه المركز الوطني للأرصاد لفرصة استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تشمل عددا من المحافظات.

إغلاق الصماء

وتسببت الأمطار التي هطلت على مركز السعيدة بمحايل عسير في تضرر بعض المنازل، فيما باشر رئيس المركز المكلف هتان بن علي الصالحي، بلاغات المواطنين المتضررين وتم تكليف البلدية باتخاذ الإجراء المناسب لتصريف المياه المتراكمة.

كما أغلقت الجهات الأمنية عقبة الصماء، التي تربط بين مركز السودة ومحافظة رجال ألمع، حفاظاً على سلامة المواطنين من الانهيارات والانزلاقات.

ودعت الجهات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظًا على سلامة الجميع. كما يستمر هطول أمطار على محافظة رجال المع ومركز السودة إلى الآن.

رياح سطحية

وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزءين الشمالي والأوسط بسرعة 25-45 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، ونصف قد يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائي، ولم يستبعد المركز تساقط الثلوج على مرتفعاتها في علقان وجبل اللوز والزيته.