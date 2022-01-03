شكرا لقرائتكم خبر عن كلية المسجد النبوي تُخرِّج الدفعة الأولى من طالباتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت كلية المسجد النبوي تخريج الدفعة الأولى من طالباتها لهذا العام 1443هـ، والبالغ عددهن ( 38 ) طالبة، بعد أن أنهين دراسة ثمانية مستويات دراسية في قسم الشريعة وعلومها.

وتعد هذه الدفعة هي الأولى لقسم الطالبات منذ افتتاحه بكلية المسجد النبوي في عام 1439هـ،التي يدرس فيها قرابة (600 ) طالبة في جميع مستوياتها داخل أروقة المسجد النبوي.

بدوره هنَّأ عميد كلية المسجد النبوي الدكتور سلمان الفقيه الخريجات،راجياً لهن التوفيق والفلاح خلال مسيرتهن العلمية والعملية، وحياة مكللة بالنجاح، ومتوجة بالفلاح، لافتاً الانتباه إلى أن هذه خطوة في دعم المرأة وإعدادها لخدمة دينها ووطنها في مختلف مجالاته.