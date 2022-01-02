السديس: الإعلام المعادي المضلل يخفي الانتصارات ويروج للشائعات ضد المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الإعلام المعادي المضلل يحجب الحقائق ويخفي الانتصارات ويروج للشائعات ضد المملكة العربية السعودية وينشر الأكاذيب والافتراءات التي لا تزيدنا ذلك إلا ثقة وتلاحمًا وصمودًا.

وأشار السديس، إلى أن الشائعات المغرضة لن تزيدنا إلا تكاتفًا من أجل تفنيد دعاويهم وحججهم الواهية وتعزيز الوعي الفكري والمجتمعي بأهمية مجابهة الفكر المتطرف الداعم للإرهاب والتصدي لمظاهر الغلو والتطرف، وفق ما تقتضيه القيم الأخلاقية والتربوية في الشريعة الإسلامية السمحة.

ودعا الرئيس العام لشؤون الحرمين، الإعلاميين وكل العاملين في وسائل الإعلام السعودي إلى بذل المزيد من الجهود التي تبرز في مخرجاتها الصورة الحضارية والمشرقة للمملكة العربية السعودية.

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