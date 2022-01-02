«البيئة»: منطقة الأعلى هطولًا للأمطار في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، أعلى المواقع من حيث معدلات هطول الأمطار في المملكة.

وقالت الوزارة، وفق بيانات محطات الرصد الهيدرولوجي، إن أعلى كميات لهطول الأمطار بالمملكة اليوم الأحد في البدع/ منطقة تبوك.

من جانبه نبه المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، بمنطقة الرياض تشمل محافظات ومراكز «الحريق - الخرج - الدلم - العاصمة الرياض - القويعية - المزاحمية - ثادق - حريملاء - حوطة بني تميم – شقراء»، حتى الساعة التاسعة مساء.

كما تشهد منطقة عسير تشمل محافظات ومراكز «المجاردة - رجال المع - محايل»، تأثرا بالأمطار حتى الساعة التاسعة مساء، أما منطقة القصيم فتشهد أمطارًا بنفس الدرجة حتى الساعة العاشرة مشاء تشمل مراكز ومحافظات: «الأسياح - البدائع - البكيرية - الخبراء - الرس - الشماسية - المذنب - النبهانية - بريدة - رياض الخبراء - عقلة الصقور - عنيزة - عيون الجواء».

وللتعرف على معدل هطول الأمطار في المملكة يتم الدخول على الرابط اضغط هنا:

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