باحث اجتماعي : 7 أسباب وراء العنف الأسري

الرياض - محمد عبدالله - أكد الباحث الاجتماعي الدكتور عادل الغامدي، أن أسباب العنف الأسري، تتضمن ضعف الوازع الديني وتعاطي المخدرات والأمراض النفسية.

وأضاف الغامدي بمداخلة لبرنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية، أن أسباب العنف تشمل أيضا، بعض الأمراض العضوية الخاصة بهرمونات الذكورة، والعوامل الاجتماعية والثقافة الذكورية، والخلط بين التربية والعنف.

وأشار إلى أن أسباب العنف الأسري تختلف من حالة إلى أخرى، مشيرا إلى أهمية وجود بيانات وأرقام بشأن العنف الأسري لبناء الخطط المستقبلية للمواجهة.

ونوه الغامدي، بأن أغلب حالات العنف الأسري لا يتم الإبلاغ عنها ويفضل وجود سجل وطني بشأن تلك الظاهرة، من الجهات المعنية، خصوصا أن الضحايا في ازدياد.

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