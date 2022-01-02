استشاري: 60% من المصابين بكورونا ينقلون العدوى.. وهذا الوقت الأمثل لاستبدال الكمامة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الحساسية والمناعة، الدكتور مجدي بدران، إنه يجب على المواطنين استبدال الكمامة بعد 4 ساعات من ارتدائها تجنبًا للإصابة بالعدوى.

وأضاف بدران خلال مداخلة هاتفية في قناة الإخبارية أن العدوى من الممكن أن تنقل عن طريق العين؛ لذا يجب ارتداء نظارة طبية أو قناع طبي.

وتابع استشاري الحساسية والمناعة: «العدوى موجودة في كل مكان، مشيرًا إلى أن 40 إلى 60% من المصابين قادرين على العدوى التي تُصيب السيدات الحوامل أو الأطفال الصغار وغير المطعمين بالإضافة إلى المدخنين ومتناولي أدوية المناعة.

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