شكرا لقرائتكم خبر عن السديس :الاعلام المعادي يحجب الحقائق .. مليشيات الحوثي تخالف القيمً الإسلامية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قد تكون جولة معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس الى الحد الجنوبي التي اختتمت اليوم ؛ قصيرة في الزمن ؛ الا انها كانت حتما عميقة في مخرجاتها ؛ ومضامينها وايجابياتها كونها جاءت لتثمين تضحيات رجالنا البواسل العظيمة والبطولية في الذود عن الوطن ومقدراته وتقديم الشكر للابطال لما يسطروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي، فضلا عن دفاعهم عن حدود الوطن ومقدساته بدمائهم وارواحهم ..

( السديس : جنودنا يؤدون واجبهم الديني والوطني)

وحرص الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس للاطلاع لما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم بالحد الجنوبي وهم يؤدون واجبهم الديني والوطني في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة ،الى جانب ايصال رسالة تهنئة وفخر من منسوبي رئاسة الحرمين الشريفين للابطال البواسل بانهم مصدر اعتزاز للقيادة الحكيمة والوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، والذين يقدّرون وبكل إجلال تلك البطولات والتضحيات لجنودنا البواسل في الذود عن تراب هذا الوطن الغالي..

( زيارة المصابين في الحد الجنوبي وتثمين تضحياتهم )

وحرص الشيخ عبدالرحمن السديس اشد الحرص على زيارة المصابين في الحد الجنوبي الذين يتلقون العلاج في مستشفى القوات المسلحة بالجنوب ؛ مثمنا تضحياتهم العظيمة والبطولية في الذود عن الوطن ومقدراته وما يسطروه من بطولات وتضحيات في حماية الثغور بالحد الجنوبي..

( التوصية بالصبر والجلادة في حماية المقدسات )

ووصاهم الشيخ السديس بالصبر والجلادة في حماية مقدسات المسلمين داعياً الله بأن يجزل لهم الأجر والمثوبة وأن يجعل ما قدموه في موازين حسناتهم ورفعة لدرجاتهم وأن يسدد رميهم ويثبت أقدامهم وينصر هذه البلاد المباركة، نصراً عزيزا مؤزرا.

( الاعلام المعادي المضلل يحجب الحقائق ويخفي الانتصارات )

واكد الرئيس العام الحرام والمسجد النبوي ان الاعلام المعادي المضلل يحجب الحقائق ويخفي الانتصارات ويروج للشائعات ضدالمملكةوينشر الاكاذيب والافتراءات ولايزيدنا الا ثقة وتلاحماً وصمودا .

( مليشيات الحوثي تخالف المقاصد الشرعية والقيم الاسلامية )

كما اكد الشيخ السديس بعد زيارته للمرابطين في الحد الجنوبي ان انتهاكات الميليشيات الحوثية تخالف المقاصد الشرعية والقيم الاسلامية والحدود الوطنية والقوانين الدولية والاعراف الانسانية ..

( المملكة في خدمة الحرمين في السلم وتدافع عنها في الحرب )

وتابع قائلا " ان المملكة في خدمة الحرمين في السلم وتدافع عنها في الحرب..

( قبلة لمسة وفاء واعتزاز على جبين ابطال الحد الجنوبي )

وطبع الشيخ السديس قبلة لمسة وفاء وقبلة اعتزاز على جبين أبطالنا بـ ⁧‫الحد الجنوبي‬⁩ .

( تضحياتكم عظيمة ودفاعكم فخر لنا ) وقال الرئيس العام خلال زيارته لمصابي الحد الجنوبي " ان تضحياتكم عظيمة ودفاعكم عن حدود الوطن ومقدساته فخر واعتزاز لنا مثمنا جهود الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالحد الجنوبي ودورهم في تنمية الجانب المعنوي والديني للمرابطين على الحدود فضلا عن تقوية الوازع الديني لدى الأبطال المرابطين على الحد الجنوبي. وثمن معاليه قالدور الفاعل للشؤون الدينية في رفع المعنويات وتعزيز عامل الدين الإسلامي الذي يدعو إلى توحيد الله تعالى، وتوحيد الصفوف، للمضي قدماً نحو مزيد من النجاحات التي تحرزها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين - على أيدي جنودها البواسل على الحد الجنوبي مثنيا على ما تقدمه الشؤون الدينية من برامج ونشاطات ومبادرات نوعية أسهمت في تحقيق أهدافها نحو التوعية الدينية الإسلامية لدى مختلف القائمين على منظومة حماية الوطن من منسوبي القوات المسلحة. كما كرم الشيخ السديس منسوبي الشؤون الدينية للقوات المسلحة بالحد الجنوبي.

(السديس يحاضر في مدينةً الملك فيصل العسكرية )

وفي اطار جولته للحد الجنوبي القى الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، محاضرة بمدينة الملك فيصل العسكرية بالمنطقة الجنوبية، تحدث فيها عن النصر وعن الصبر والتحمل وطاعة ولاة الأمر في الرخاء والشدة.

( طاعة ولاة الامر من موجبات الدين )

وأكد أن طاعة ولاة الأمر-من موجبات هذا الدين ، والصبر على حماية الوطن جهاد عظيم يؤجر من كان في قلبه مثقال ذرة من الطاعة، مشيراً إلى أن ما يقوم به قواتنا الباسلة لها أجر عظيم وجزاؤهم الجنة ونعيمها.

وبين الشيخ السديس فضل الرباط في سبيل الله، وحماية المقدسات والوطن وأبنائه، موضحاً أن هذا مما أكد عليه ديننا الحنيف ، مختتماً محاضرته بالدعاء الخالص أن ينصر جنودنا البواسل، وأن يكتب لهم العزة والتمكين في رفع الضر عن المستضعفين.

( المملكةًستبقى حصنا امام الطامعين )

كما خاطب الرئيس العام في قاعدة الملك خالد الجوية جنودنا البواسل: قائلا " بفضل جهود قيادتنا الرشيدة - - وكفاحكم الباسل ورباطكم وشجاعتكم، ستبقى المملكة حصنًا أمام الطامعين. كما زار الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ، قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي، وكان في استقباله قائد القاعدة الجوية اللواء ركن سامي وقيان الدوسري، بحضور عدد من القيادات العسكرية والمدنية.

ورحب اللواء طيار ركن الدوسري بالرئيس العام موكداً أن هذه الزيارة تضفي على منسوبي القاعدة الفرح والسرور وتعزز الروح المعنوية لمنسوبي وزارة الدفاع .

( الاطلاع على المعدات الحديثة وطائرة اف١٥ا

وتجول الشيخ السديس داخل أروقة قاعدة الملك خالد الجوية واطلع على أحدث ما توصلت إليه القوات العسكرية السعودية من معدات حديثة وطائرات عسكرية منها ال (اف 15) وطائرات الهليكوبتر والمنظومات الجوية ، كما تجول في عدد من المرافق داخل القاعدة اطلع على أحدث التجهيزات والمنظومات العسكرية. وقال إن المملكة سوف تبقى - بإذن الله- حصنا منيعا أمام الطامعين ومهددي السلم والاستقرار العالمي والدولي والإقليمي، بفضل جهود قيادتنا الرشيدة وكفاح جنودنا البواسل على الحد الجنوبي .وحث الشيخ السديس الجنود والضباط العسكريين على بذل كافة الجهود ودفع الغالي والنفيس والمواجهة بكل حزم وقوة على المعتدين، في سبيل حماية بلاد الحرمين الشريفين وقاصديهما .

. من جهة اخرى القىالشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، محاضرة لمنسوبي قاعدة الملك خالد الجوية بالقطاع الجنوبي.

( الدفاع عن الوطن واجب )

وتحدث معالي الرئيس العام عن واجب الدفاع عن الوطن والمقدسات الإسلامية، والشرف العظيم الذي يناله من يقف ذوداً عن حدود الوطن مؤكدا أن بلادنا -ذات عمق ديني وسياسي عالمي، إذ إنها أسست على مبدأ الوسطية والاعتدال وحماية المظلوم والوقوف في صف الحق دائما.

وتابع قائلا " واجب علينا طاعة ولاة أمرنا الذي يبذلون الغالي والنفيس في سبيل حماية مقدساتنا وخدمتها، وراحة كل من سكن أرضها الغالية أو أتى إليها.

وفي الختام دعا معاليه الله أن ينصرنا ويشد أزرنا على من اعتدى على بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ويؤيدهم بنصره وقوته.

( الرئاسة تهدي المرابطين رسالة دعم في فضل الرباط وأسباب النصر )

وكانت الرئاسة قد اهدت جنودنا المرابطين رسالة دعم في فضل الرباط وأحكامه وما أعد الله للمرابطين من مثوبة وأجر جزيل وأسباب النصر والتمكين..

انها زيارةً وفاء من الشيخ السديس دعما لقصة نجاح المرابطين في ارض الشرف والكرامة والمقدسات