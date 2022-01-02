كتلة هوائية باردة تخيم على أجواء المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدءا من اليوم ستتأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة إلى الجمعة المقبل.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أنه ستصاحب الكتلة الهوائية الباردة رياح نشطة يبدأ تأثيرها اليوم بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات، ويستمر الانخفاض من غد إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات، ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر وتكون الصقيع بتلك المناطق.

وتوقع أن يمتد تأثير هذه الكتلة من اليوم إلى الجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى اليوم بين 8 إلى 11 درجة، وغدا من 5 إلى 8 درجات، ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة.

إلى ذلك هطلت أمس أمطار خفيفة على مدينة الرياض، كما هطلت أمطار على محافظة الطائف ومراكزها السيل الكبير والهدا والشفا، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وهطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، شملت مدينة أبها ومحافظات بلقرن والمجاردة وبارق والنماص وتنومة والبرك، وعددا من المراكز بالمنطقة.