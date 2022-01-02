فتح باب التسجيل لطوائف 22 مهنة في جدة

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وشملت القائمة: طائفة دلالي أسواق الفحم والحطب، طائفة مهنة الجواهرجية، طائفة مهنة أسواق الجزارة، طائفة مهنة الصاغة، طائفة مهنة الخياطين، طائفة مهنة محلات المفاتيح، طائفة مهنة الفرانين، طائفة مهنة السبحية، طائفة مهنة قصور الأفراح، طائفة مهنة الحلوانية ومحلات الحلويات، طائفة مهنة عربات الطعام، طائفة مهنة دلالي أسواق الطيور الداجنة، طائفة مهنة ورش الحدادة، طائفة مهنة ورش النجارة، طائفة مهنة دلالي أسواق الأنعام، طائفة مهنة الصيادين ودلالي أسواق الأسماك - ثول، طائفة مهنة دلالي أسواق الإبل، طائفة مهنة محلات السكراب، طائفة مهنة محلات الطباخين، طائفة مهنة محلات بيع العسل، طائفة مهنة قوارب النزهة والدبابات البحرية، طائفة ورش مراكز صيانة السيارات.
وأوضح مدير خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد السلمي أن أي طلبات لن تقبل للترشيح بعد التاريخ المحدد.
شروط التقدم إلى قائمة الناخبين:
- أن يكون ممارسا لنشاط الفرد
- مطابقا لمجال أعمال المهنة أو الطائفة بمدة لا تقل عن عام
- حسن السيرة والسلوك
- أن يكون المرشح ملما بالقراءة والكتابة
- إرفاق صورة للمؤهل العلمي
- إرفاق تقرير طبي بحالته الصحية
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