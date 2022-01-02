18 مليونا لصيانة الطرق وتشجيرها بالعاصمة المقدسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن مبادرات الأمانة في مجال تشغيل وصيانة وتشجير الطرق، وتنفيذ الحمايات الخرسانية على الطرق بمكة المكرمة، وقّع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس، عقدين مع شركات وطنية لمشروعات بلدية جديدة.

وتضمن العقد الأول أعمال التشجير في مكة المكرمة بمبلغ 9.361.460 ريالا مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التشجير وصيانة الحدائق، فيما تضمن العقد الثاني تنفيذ الحمايات الخراسانية على الطرق بمكة المكرمة بمبلغ 9.844.000 ريال ولمدة 24 شهرا.

من جهة أخرى أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية أجياد الفرعية 3 منشآت تجارية مخالفة، وذلك خلال الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية في نطاقها الإشرافي، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلكين.

وأوضحت بلدية أجياد الفرعية أن الفرق الرقابية نفذت عدة جولات ميدانية أسفرت عن إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة للاشتراطات الصحية، مشيرة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

من جانب آخر، واصلت الفرق الرقابية في بلدية المسفلة الفرعية حملاتها، على الباعة الجائلين المخالفين الموجودين في حي الكدوة والكنكارية وحارة الأشراف، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة ومشاركة الدوريات الأمنية، وأسفرت الحملات عن مصادرة أكثر من طنين من الخضروات والفواكه المعروضة لدى الباعة الجائلين بطرق غير سليمة ومخالفة لاشتراطات النقل، ومصادرة 300 كجم من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي تظهر عليها علامات التلف والفساد، إضافة إلى إغلاق منشأة غذائية لضبط عدة مخالفات صحية عليها.

وفي السياق ذاته، واصلت الفرق الرقابية في بلدية الشوقية الفرعية الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، أسفر عنها ضبط عدة مخالفات من أبرزها؛ وجود حظيرة أغنام داخل إحدى المطاعم وعدم تقيد العاملين بالزي الرسمي للمنشأة ووجود صدأ داخل إحدى الثلاجات المخصصة لحفظ المواد الغذائية، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الضوابط والأنظمة البلدية وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت المخالفة.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها الشديد على تكثيف الحملات الرقابية واستمرارها لمتابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لتحقيق أفضل مستوى للوصول إلى بيئة آمنة وصحية، داعية الجميع في حال وجود ملاحظات أو مخالفات بلدية التواصل عبر رقم البلاغات الموحد 940.

إلى ذلك عمدت أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في الإدارة العامة للنظافة والإدارة العامة لشبكات السيول إلى التعامل مع الحالة المطرية التي شهدتها مكة بمشاركة أكثر من 800 عامل مدعمين بـ 300 معدة.