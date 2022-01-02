تصويت الكتروني لانتخابات عضوية تنسيقي شركات حجاج الداخل

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في المقابل أكدت اللائحة التنظيمية لانتخابات أعضاء المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل أن عدد أعضاء المجلس 12عضوا وللوزير زيادة العدد وفق الحاجة، وينتخب ثلثا أعضاء المجلس من قبل الشركات والمؤسسات، ويعين الوزير باقي الأعضاء من بين ملاك تلك المؤسسات والشركات ومديري عمومها، على أن يكون الترشيح لعضوية المجلس وفقا للائحة الانتخابات المعتمدة بقرار من الوزير.
يشار إلى أن المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل يعمل على عدد من المهام، منها إجراء التنسيق اللازم مع الوزارة والجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة وبين الشركات والمؤسسات في كل ما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للحجاج وتيسير أداء نسكهم، وتمثيل الشركات والمؤسسات فيما يدخل في اختصاصات المجلس باستثناء الجهات القضائية في جميع ما يتعلق بخدمة حجاج الداخل.
أبرز مهام المجلس التنسيقي:
- تمثيل الشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية وغيرها
- تمثيل الشركات في المؤتمرات والندوات ووسائل الإعلام
- تحقيق الترابط والتكامل بين الشركات والمؤسسات وتقوية التنافس فيما بينها
- الاستعانة بالجهات المختصة وبيوت الخبرة لإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير العمل المهني
- تطوير الخدمات وأساليب تقديمها، وإبداء النصح والمشورة لها لرفع مستوى الأداء
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