«مستكة» فعالية شعبية تحيي وسط البلد بجيزان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 50 فنانا وفنانة من التشكيليين بجازان في رسم جداريات فنية في «وسط البلد» بمدينة جيزان، استعدادا لإطلاق فعالية «مستكة» ذات الطابع الشعبي الخميس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 22. ويتيح المهرجان الفرصة لإسهامات الفنانين والفنانات، ونثر إبداعاتهم الفنية لتزيين نحو 600 م2 بلوحات فنية معبرة، ومشاهدة المتعة البصرية، حيث تحيط بالمواقع المخصصة للأسر المنتجة التي يزيد عددها عن 40 أسرة منتجة، إلى جانب موقع المسرح المفتوح المخصص للفنون، والاحتفالات الشعبية، والألعاب الشعبية والمركاز، وبطولات الضومنة والكيرم والشطرنج.



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