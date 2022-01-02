بعد إتاحة العدل «الزواج المبكر» للفتاة الأقل من 18 عامًا.. محامية تكشف التفاصيل والإجراءات المطلوبة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت المحامية بيان زهران طريقة التقدم بدعوى الموافقة على «الزواج المبكر» للفتاة دون سن 18 عاما.

وقالت «بيان» بمداخلة لبرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية، إن قرار وزارة العدل ممتد من العام 2019م، حيث تم إقرار السن القانوني لزواج الفتاة، بحيث لا تقل عن سن 18 عاما وهو ما يتوافق مع نظام حماية الطفل الذي أقرته المملكة.

وتابعت، أن من بين استثناءات النظام المشار إليه، هو زواج من تقل عن سن 18 سنة، بقيام الفتاة بالدخول على حسابها عبر نظام أبشر، ما يؤكد موافقتها على أن تختار صحيفة دعوى إلكترنونية باختيار أيقونة «أثبات حالة اجتماعية، دعوى زواج مبكر»، مع موافقة الفتاة وولي أمرها ضمن الشروط العامة لعقد النكاح.

شروط سريان الزواج

وأكدت المحامية، أن الإجراءات المطلوبة أن تكون الفتاة بالغة راشدة، حيث ينظر القاضي إلى مدى تأهل الفتاة للزواج، بحيث يمكن للفتاة من عمر 15 إلى 18 سنة أن تتقدم بالطلب بنفسها أي أن تتوافر لديها شرطا الرضا والرغبة وأن يكون شهود عقد النكاح على معرفة بها.

إتمام الإجراءات

وأوضحت وزارة العدل آلية التقدم بدعوى الموافقة على الزواج المبكر بعد موافقة الفتاة (دون سن 18 عاما) وأهلها عبر بوابة «ناجز»

طريقة التقديم:

يكون التقديم عبر بوابة ناجز التي تضمن جميع الخدمات العدلية الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل وتوافر أكثر من 120 خدمة من دون حاجة لزيارة المحاكم وكتابات العدل كالتالي:

الدخول لبوابة ناجز من خلال الرابط اضغط هنا:

التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

اختيار أيقونة «التصنيف الرئيسي»: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية».

الدخول إلى قائمة «نوع الدعوى» واختيار أيقونة «الموافقة على الزواج المبكر».

استيفاء الطلب المخصص لذلك.

يتم تقديم الطلب عبر حساب الفتاة وليس من حساب الزوج.

يكون التقويم المعتد به هو التقويم الهجري.

حالات انتقال ولاية الفتاة من الوالي الشرعي إلى الحاكم الشرعي:

يتم توثيقها بالدخول على بوابة «ناجز».

التقدم بطلب صحيفة دعوى جديدة.

اختيار أيقونة التصنيف الرئيسي: «إنهاءات»، والفرعي: «إثباتات اجتماعية»، ومن قائمة «نوع الدعوى» يتم اختيار «عقد زواج بولاية القاضي»، واستيفاء تعبئة الطلب.

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