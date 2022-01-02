«مدني تبوك» يوجه نصائح بشأن الحالة المطرية الراهنة

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في تبوك الرائد عبد العزيز الشمري، إنه لم يتم تسجيل أي بلاغات حتى الآن (بشأن هطول الأمطار).

ودعا الشمري، الجميع إلى الالتزام بجميع التدابير أثناء هطول الأمطار والثلوج بعدم المجازفة في السيول، مشيرا إلى الدفع بدوريات مكثفة وموزعة في جميع المواقع وفق خطة معدة من قبل اللجنة الرئيسية للدفاع المدني، بالتنسيق مع جميع الجهات.

وتابع، بمداخلة لقناة الإخبارية، لاحظنا ارتفاعا بنسبة الوعي لدى المواطنين وإدراكهم بثقافة السلامة من خلال رسائل التوعية التي يحرص الدفاع المدني عليها.

وكان الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، وجه باتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الحالات الطارئة، على خلفية الحالة المطرية الراهنة.

وتابع أمير منطقة تبوك الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وما شهدته بعض المواقع من تساقط للثلوج، واطلع على التقارير الواردة من الجهات المعنية، موجها بتكثيف جهود مواجهة الحالات الطارئة، وفق خطط معتمدة في مثل هذة الحالات، مشددا على المتنزهين وزوار المنطقة بأهمية أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن ما يعرضهم للخطر.

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